Am Montag wurden in Conthey 488 neue Walliser vereidigt. Foto: Isabelle Favre

Das Wallis hat 488 neue Bürger. Am Montag wurden diese in Conthey vereidigt.

Die Eidesleistungszeremonie ist für die neuen Walliser Bürger das Ziel eines langen Weges. Am Montag erreichten 488 Personen in Conthey dieses Ziel. Staatsrat Frédéric Favre nahm die Vereidigung der neuen Bürger vor.

Nachdem die Anträge von den jeweiligen Gemeinden überprüft worden waren, hatte der Grosse Rat die Einbürgerungen in der Novembersession gutgeheissen. Die Gesuche kommen aus 50 Ländern. Am meisten Anträge stellten Personen aus Portugal (117). An zweiter Stelle stehen Personen aus Italien (61), gefolgt von Personen aus Kosovo (51).

pd/ip

10. Dezember 2019, 10:13

