Grosses Finale im Theater Alambic in Martinach

Am vergangenen Samstag fand im Theater Alambic in Martinach das grosse Finale des Poetry-Slam-Wettbewerbs der Mediathek Wallis statt. Die 35 Unterwalliser Finalistinnen und Finalisten sowie zwei Oberwalliser Preisträgerinnen und Preisträger traten aus Freude an der Sprache gegeneinander an.

Seit 2009 organisiert die Mediathek Wallis in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen einen Poetry-Slam-Wettbewerb für die Klassen der Sekundarstufe I des Kantons. An der diesjährigen, fünften Ausgabe des Poetry-Slam-Wettbewerbs beteiligten sich erstmals auch Oberwalliser OS-Klassen.

Von den drei teilnehmenden Schulzentren (Aletsch, Leuk und Münster) haben acht Schülerinnen und Schüler am deutschsprachigen Finale, das am 13. April 2019 in Mörel stattfand, teilgenommen. Am selben Tag wurden sie vom Deutschschweizer Slammer Etritt Hasler trainiert. Zwei Oberwalliser Sieger wurden ans kantonale Finale eingeladen, wo sie ihre Texte vor einem beeindruckten französischsprachigen Publikum vortrugen.

Poetry-Slam: Demokratisierung der Poesie dank mündlichem Ausdruck

Poetry-Slam entstand 1984 in einer Chicagoer Jazz-Bar. Einer der bekanntesten deutschsprachigen Vertreter ist Kilian Ziegler, aber es gibt noch weitere wichtige Personen wie Lara Stoll, Hazel Brugger, Pedro Lenz, und viele mehr. Beim Poetry-Slam handelt sich um eine künstlerische, kulturelle und soziale Bewegung, welche die Dichtung als mündliche Ausdrucksform einer möglichst breiten Bevölkerung zugänglich machen möchte.

pd/msu

07. Mai 2019, 19:20

