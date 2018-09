500 Velosättel mit einem Schutz versehen

Sicher auf der Strasse fahren, auch bei nassem Wetter: Das will der Bundesbeschluss Velo erreichen, über den am 23. September abgestimmt wird. Die Sektion Wallis des VCS hat heute in Brig und Visp 500 Sättel von parkierten Velos mit einem Schutz versehen.

Mit dem Sattelschutz ruft der Verkehrs-Club der Schweiz die Velofahrenden auf, an dieser Abstimmung teilzunehmen und Ja zu stimmen: für mehr Velowege, separate Velospuren und mehr Veloparkplätze.

Der «Bundesbeschluss Velo» sieht vor, dass die Velowege in der Bundesverfassung den Fuss- und Wanderwegen gleichgestellt werden. Der Bund wird damit dazu verpflichtet, Kantone, Städte und Gemeinden bei der Planung von Velowegnetzen zu unterstützen und zu koordinieren. Für Planung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Velowegnetze wären weiterhin die Kantone und die Gemeinden zuständig.

Ein Ja zum Bundesbeschluss führe nicht automatisch zu mehr und sichereren Velowegen, aber er lege die Grundlage dazu und ermögliche Massnahmen in diese Richtung, so der VCS Wallis.

Ausgebaute Radwege würden Velofahrern Sicherheit bieten. Die Fussgänger profitierten, weil das Trottoir dem Fussverkehr vorbehalten bleibe. Dank klaren Verhältnissen zwischen Fahrradfahrern und Autofahrenden werde auch der Autoverkehr sicherer und flüssiger. Auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit soll die Trennung von Verkehrsflächen Kindern und Erwachsenen mehr Sicherheit bringen.

10. September 2018, 13:25

