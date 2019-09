Eine Brücke zwischen den Sprachregionen

Am Freitag fand die Voreröffnung der Foire du Valais in Stalden statt. Foto: rro

Die Foire du Valais bietet nicht nur Politikern eine Wahlkampfplattform. Die Ausstellung soll auch heuer das Ober- und Unterwallis verbinden. Am Freitag fiel der Startschuss.

Am Freitag fand in Stalden die offizielle Voreröffnung der 60. Foire du Valais statt. So sind die Gemeinden Stalden, Eisten, Embd, Staldenried und Törbel als Ehrengäste an der Westschweizer Messe vertreten.

Die Eröffnung startete mit diversen Ansprachen. So richteten sich unter anderem Gemeindepräsident Egon Furrer, Grossrat Urs Juon und OK-Mitglied Gilles Florey an die anwesende Bevölkerung. Die Eröffnung der Messe ausserhalb der Mauern von Martinach ist keine Seltenheit. Bereits zum zweiten Mal wird die Voreröffnung im Oberwallis zelebriert. Die Verantwortlichen wollen damit das Ober- und Unterwallis näher zusammenbringen. Das OK betont: Die Regionen seien zwar unterschiedlich, aber dennoch durch die gleichen Traditionen und Werte miteinander verbunden. Auch Gemeindepräsident Egon Furrer freut sich auf das Zusammentreffen im Unterwallis: «Die Foire du Valais bietet eine Möglichkeit, eine Verbindung und ein Netzwerk zu schaffen.»

Ganz nach dem Motto «ab dri» stiegen die Ehrengäste der Ausstellungsmesse in den Zug nach Martinach. Die 60. Foire du Valais dauert bis am 6. Oktober.

ac

27. September 2019, 15:29

