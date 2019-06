751 neue Walliserinnen und Walliser

Einbürgerung | Eidesleistungszeremonie in Conthey

Vereidigungszeremonie am Montag in Conthey. Foto: zvg

Das Wallis hat 751 neue Bürgerinnen und Bürger. Staatsrat Frédéric Favre hat am Montag in der Mehrzweckhalle in Conthey deren Vereidigung vorgenommen.

Nachdem die Anträge von den jeweiligen Gemeinden überprüft worden waren, hatte der Grosse Rat die Einbürgerungen in der Maisession gutgeheissen.

Die Gesuche kommen gemäss Mitteilung aus 57 Ländern. Am meisten Anträge stellten Personen aus Portugal (231), an zweiter Stelle stehen 104 Personen aus Italien, gefolgt von 68 Personen aus Frankreich.

pd / pan

03. Juni 2019, 14:34

Artikel teilen