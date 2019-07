«Wir sind ein bisschen anders als die anderen»

Inden hat am Samstag den dritten von sieben Jubiläumsanlässen durchgeführt und lud dafür zum grossen Dorffest.

Für gewöhnlich feiern Städte und Dörfer runde Geburtstage. Inden hat sich entschieden, eine Schnapszahl zu feiern. «Wir sind halt ein bisschen anders als die anderen», sagte Gemeindepräsidentin Marianne Müller und lachte.

Nach der Eröffnungsfeier am Ostersamstag und einer Erlebnisreise nach Inden in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) über Auffahrt wurde am Samstag das ganze Dorf zum Festareal umfunktioniert. Vom Drofplatz hin schwärmten die zahlreichen Besucher in alle Himmelsrichtungen. Überall gab es etwas zu sehen, zu naschen oder zu tun.

Nach der Eröffnung und Begrüssung durch Staatsratspräsident Roberto Schmidt (natürlich um 11:07 Uhr) gab es musikalische Darbietungen unter anderem von der Brass Band «Modern Wheat Beat» oder vom gemischten Chor «Andyamo». Daneben führten «Humorplatz Dünitü» über etliche Stationen eine historisch-humorvolle Dorfführung durch. Natürlich kam auch der Gaumen nicht zu kurz: Ob mit den speziell für den Anlass konzipierten «7ni-Wurst», dem «7ni-Weinbrand», der «7ni-Konfitüre» oder einfach Pommes oder Crèpes: Für jeden war etwas zu finden.

Als nächster Anlass der 777-Jahr-Feierlichkeiten findet am 24. August ein Sagenabend in Inden statt.

20. Juli 2019, 21:12

