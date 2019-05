8. Forum Goms feierlich eröffnet

Gewerbe | Viertägige Publikumsmesse in Fiesch

Publikumsmesse. Reinhard Bexen, Präsident Forum Goms, und Gemeindepräsident Naters Franz Ruppen eröffnen das viertägige Forum Goms in Fiesch. Foto: zvg

Am Donnerstagabend wurde das Forum Goms in Fiesch feierlich eröffnet und stand im Zeichen des diesjährigen Ehrengastes. Redner war Nationalrat und Gemeindepräsident des Ehrengastes Naters, Franz Ruppen.

Die Eröffnungsfeier war gemäss Mitteilung sehr gut besucht und wurde von der Musikgesellschaft Belalp, den Tambouren und Pfeifern aus Naters sowie einem Jazz-Trio rund um den Natischer Musiker Stefan Ruppen umrahmt.

Das Forum Goms findet alle drei Jahre statt und erlebt inzwischen seine 8. Auflage. Obwohl den traditionellen Publikumsmessen angesichts des florierenden Online-Handels ein rauer Wind entgegenbläst, will der Gewerbeverein Goms gemäss Aussage von Vorstandsmitglied Norbert Rittiner als Veranstalter an diesem Turnus sowie auch am Forum Goms als Event festhalten.

Als Glücksgriff beweist sich in diesem Jahr die Anfrage an die Gemeinde Naters als Ehrengast aufzutreten. „Für uns im Gemeinderat war sofort klar, dass wir die Einladung annehmen und versuchen, unser Dorf im besten Licht zu präsentieren", erklärte Gemeindepräsident Franz Ruppen.

Die Ausstellung stellt für eine Randregion einen wichtigen Pfeiler dar, um sich auszutauschen und auch zu vernetzen. In diesem Jahr stellt Naters auch beim Gewerbe die meisten Aussteller, aber auch das Gommer Gewerbe ist mit 20 Ständen sehr gut vertreten. Die Verantwortlichen des Forums Goms rechnen mit rund 5000 Besuchern an den vier Tagen.

