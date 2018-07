Im Rahmen den Events «Jugend auf dem Gipfel» von Alparc, dem Netzwerk Alpiner Schutzgebiete, erkletterte eine Gruppe Jugendliche im UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau Aletsch das Wiwannihorn. Dieses Jahr stand der Klimawandel im Fokus.

Überall in den Alpen und in den Karpaten standen Jugendliche am 12./13. Juli ganz zuoberst. Dies im Rahmen des Events «Youth at the top» von Alparc, dem Netzwerk Alpiner Schutzgebiete. Das Ziel? Zusammen einen Berggipfel erklimmen und spannendes über die Alpen, die Gletscher, den Klimawandel sowie die einzigartige Natur und Landschaft erfahren.

Wie das Managementzentrum des UNESCO-Welterbes Swiss Alps Jungfrau Aletsch in einer Mitteilung schreibt, stand auch eine Gruppe zuoberst auf dem Wiwannihorn. Auf ihrem Weg zum Gipfel erhielten die Jugendlichen Informationen zum Klimawandel und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in den Bergen.

msu

16. Juli 2018, 09:30

