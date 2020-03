Nachtsperrung des A9-Gamsentunnels

Im Gamsentunnel der A9 sind verschiedene kleinere Eingriffe an der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung nötig. Der Tunnel wird dazu während einer Nacht in beiden Richtungen gesperrt.

2019 wurde der Gamsentunnel mit einer neuen Betriebs- und Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Nun sei in diesem Zusammenhang eine weitere Intervention nötig, wie es am Dienstag vonseiten des Bundesamts für Strassen ASTRA hiess.

Dabei gehe es um kleinere Fertigstellungsarbeiten in den Tunnelröhren sowie um Anpassungen an der Energieversorgung und an den Ölrückhaltebecken im Abschnitt. Zudem werde die Lichtstärke angepasst und per Helligkeitsmessung überprüft. Die Arbeiten würden alle in einer Nacht kombiniert.

Der Gamsentunnel müsse während der Arbeiten aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung findet in der Nacht vom 1. auf den 2. April 2020 von 22 bis 5 Uhr statt. Der Verkehr wird lokal über die Kantonsstrasse umgeleitet.

pd/tma

31. März 2020, 15:17

Artikel teilen