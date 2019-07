Abendbus Albinen – Leukerbad fährt wieder

Der Abendbus zwischen Albinen und Leukerbad ist wieder unterwegs. Der Versuchsbetrieb wird gemäss den Verantwortlichen im Sommer und Herbst weitergeführt.

Im Januar startete bezüglich Abendbus zwischen Albinen und Leukerbad ein Versuchsbetrieb. Mit dem Abendbus soll Feriengästen in der Region die Möglichkeit gegeben werden, Albinen am Abend zu entdecken und sich in den Restaurants kulinarisch verwöhnen zu lassen. Umgekehrt bekommen die Gäste von Albinen die Gelegenheit, am Abend in Leukerbad verschiedenen Aktivitäten nachzugehen. Am Dienstag informierten die Gemeinde Albinen nun, dass der Betrieb des Abendbusses weitergeführt wird.

Ab Donnerstag bis Mitte August und vom 25. September bis am 11. Oktober verkehrt der Abendbus jeweils am Donnerstag und Freitag. Der Extrakurs der LLB fährt an diesen Tagen um 22 Uhr ab Albinen über Flaschen nach Leukerbad und um 22.30 Uhr ab Leukerbad über Flaschen zurück nach Albinen. Die Benutzung des Abendbusses ist kostenlos.

23. Juli 2019, 09:06

