Abschiedsparty in der Litternahalle am Freitagabend. Foto: WB/Andrea Soltermann

Abschiedsparty in der Litternahalle am Freitagabend. Foto: WB/Andrea Soltermann

Gleichzeitig mit der feierlichen Eröffnung der Lonza Arena mit 450 geladenen Gästen am Freitagabend ist in Visp auch die zweitägige Abschiedsparty in der Litternahalle lanciert worden.

Nicht nur in der Lonza Arena wird am Wochenende viel Action geboten, auch in der Litternahalle herrscht Partystimmung: Mit dem Umzug in die neue Lonza Arena erfolgt nach 40 Jahren mit einem grossen Fest nämllich der Abschied von der geschichtsträchtigen Litternahalle.

Mit 19 Ständen, die durch die Visper Vereine betrieben werden, wird die altehrwürdige Halle, in der über Jahrzehnte Eishockeygeschichte geschrieben wurde, am Freitag- und am Samstagabend mit einer grossen Party und viel Rambazamba verabschiedet.

Bei den Feierlichkeiten dürfen sich die Gäste auch aus musikalischer Sicht auf einige Höhepunkte freuen – unter anderem auf «DJ Antoine» und den legendären «Sixties Club», welche am Samstagabend für ausgelassene Stimmung sorgen werden.

Impressionen von der ausgelassenen Abschiedsparty am Freitagabend sind nun in unserer Bildergalerie zu finden.

07. September 2019, 10:46

