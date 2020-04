Air-Glaciers reorganisiert seine Unternehmensführung

Bruno Bagnoud feierte am 23. Februar 2020 seinen 85. Geburtstag und wählte dieses Datum, um die Führung des Unternehmens Air-Glaciers SA in neue Hände zu geben.

Am 23. Februar wurde Bruno Bagnoud 85 Jahre alt. An diesem Tag entschied er sich dafür die Führung des Unternehmens Air-Glaciers SA in neue Hände zu geben. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, wurde die Leitung von Air-Glaciers SA, nach seinem Rücktritt als alleiniger Verwaltungsrat und Direktor, am Samstag neu bestellt. In den Verwaltungsrat sind Philipp Perren, Jean-Michel Cina, Jean-Albert Ferrez und Albert Bétrisey berufen worden.

Der Verwaltungsrat ernannte an seiner Sitzung zudem Bernard Vogel, derzeit Direktor der kantonalen Ausgleichskasse und ehemaliger Direktor der Air Zermatt, zum neuen Direktor von Air- Glaciers SA. Er wird sein Amt am 15. Mai antreten.

Darüber hinaus wurde Patrick Fauchère und Ludovic Sierro als Mitglieder der Geschäftsleitung das Zeichnungsrecht für das Unternehmen eingeräumt. Mit diesen Entscheidungen legen die ausserordentliche Generalversammlung und der Verwaltungsrat die Führung des Unternehmens also in neue Hände. Die Herausforderungen für die Air-Glaciers SA sind in der gegenwärtigen Situation enorm. Es liegt nun am neugewählten Verwaltungsrat, an der neuen Geschäftsführung und den motivierten Mitarbeitern, sich diesen Herausforderungen zu stellen und sie mit Zuversicht und Engagement anzugehen.

Wie es weiter heisst wurden auch die Dienste von Bruno Bagnoud gewürdigt. Um dem Pionier der Luftrettung und Gründer der Air-Glaciers zu Ehren, wählte die ausserordentliche Generalversammlung Bagnoud zum Ehrenvorsitzenden der Air- Glaciers SA. Er hat sein ganzes Leben seiner Firma gewidmet. Diese Ernennung ist eine wohlverdiente Anerkennung seiner ausserordentlichen Arbeit, seines grossen Wirkens und des herausragenden Engagements als Walliser Luftfahrtpionier.

04. April 2020, 15:30

