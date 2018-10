Vermisster Strahler am Furkapass unverletzt aufgefunden

Die Rettungscrew der Air Zermatt rückte am Wochenende unter anderem zu einer Vermisstensuche aus. Foto: zvg

Am vergangenen Wochenende ist die Rettungscrew der Air Zermatt am Furkapass zu einem Suchflug nach einer vermissten Personen aufgeboten worden. Die Vermisstensuche hat ein glückliches Ende genommen.

Wie die Air Zermatt in einer Mitteilung schreibt, waren am vergangenen Wochenende zwei Personen – ein Vater und dessen Sohn – in der Region Furka zum Strahlen nach Bergkristallen unterwegs.

Als eine der beiden Personen nicht wie vereinbart zum Treffpunkt zurückgekehrt sei, habe sich dessen Begleiter auf den Furkapass begeben, um dort via Notfallzentrale Alarm zu schlagen.

Die Helirettungscrew der Air Zermatt startete daraufhin einen Suchflug nach dem vermissten Vater. Nur kurze Zeit später sei dieser jedoch unverletzt auf der Passhöhe erschienen, die Vermisstensuche hat – zur Freude aller Beteiligten – einen glücklichen Ausgang genommen.

01. Oktober 2018

