Air Zermatt optimiert Training für Piloten weiter

Die Air Zermatt will das Training für ihre Piloten weiter optimieren. Das Unternehmen setzt dabei auf einen Simulator.

Um das Training für ihre Piloten weiter zu optimieren, setzt die Air Zermatt künftig auf Simulator-Training. Der von dem Unternehmen VRM Switzerland stammende Simulator basiere auf virtueller Realität zur 3D-Bildgebung mit einer bisher unerreichten Auflösung, wie Air Zermatt in einer Mitteilung schreibt. Dieser Simulator werde den Piloten ein erfolgreiches und effektives Training erlauben, speziell für schwierige Szenarien, wie es vonseiten der Verantwortlichen heisst.

Der geringe ökologische Fussabdruck und sein kostengünstiger Preis waren für Air Zermatt wichtige Kriterien bei der Wahl des VRM-Simulators. Auf lange Sicht erlaubt der Simulator einen grösseren Anteil an Training im eigenen Trainingscenter und erspart damit die Kosten und den Zeitaufwand für die Reise zu anderen Zentren. Zudem kann die Umweltbelastung in Zermatt durch den höheren Anteil von Trainingsstunden am Boden, statt in der Luft, reduziert werden.

wh

10. Februar 2020, 18:32

