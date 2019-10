Migros-Lehrlinge leisteten ganze Arbeit

Ausbildung | Aufräumen in der Natur

Im Rahmen eines Natureinsatzes verrichteten in der vergangenen Woche zahlreiche Lernende aus Bischofszell verschiedene Arbeiten für die Gemeinde Albinen. Foto: zvg

47 Auszubildende und 7 Begleitpersonen der Migros Bischofszell Nahrungsmittel AG arbeiteten vergangene Woche unter der Leitung des Naturparks Pfyn-Finges für das Dorf Albinen.

Zahlreiche junge Frauen und Männer, die in verschiedenen Berufen in der Nahrungsmittelfabrik der Migros im thurgauischen Bischofszell ihre Ausbildung absolvieren waren vergangene Woche zu Gast in Albinen. Dort wagten sie sich gemäss einer Mitteilung auf ungewohntes Terrain. Unter der Leitung des Naturparks Pfyn-Finges leisteten sie wertvolle Arbeit für das Albiner Gemeinwesen. Die Lernenden bauten beispielsweise verfallene und eingewachsene Weidezäune ab und räumten sie weg. Sie entbuschten das Areal des Löschwasser-Reservoirs und stellten einen Wanderweg auf der Torrentalp fertig.

pd/bn

13. Oktober 2019, 09:30

