Rege Investitionstätigkeit

Knapp 74 Mio. Franken wird die Aletsch Bahnen AG von 2014 bis 2019 investieren, davon rund 16,3 Mio. Franken allein im jüngsten Geschäftsjahr.

Die grössten Investitionsposten im Berichtsjahr, welches den Zeitraum vom 1. Juni 2017 bis 31. Mai 2018 umfasst, betrafen den Neubau des Parkhauses bei der Talstation Betten (9,170 Mio. Franken), Investitionen in die Beschneiung und den Speichersee (2,148 Mio. Franken), den Kauf eines neuen Pistenfahrzeugs und die Anschaffung eines Schneemanagementsystems (0,808 Mio. Franken).

Mit dem Bau einer neuen Zubringerbahn auf die Fiescheralp wird die Investitionstätigkeit fortgesetzt. Die neue 10er-Gondelbahn wird rund 23,5 Mio. Franken kosten. Der Spatenstich erfolgte Anfang Oktober. Am 7. Dezember 2019 soll die neue Bahn in Betrieb genommen werden. Danach will die per 1. Juni 2017 fusionierte Bahnunternehmung eine Kosolidierungsphase einleiten, wie Verwaltungsratspräsident Renato Kronig am Freitag an einer Medienorientierung sagte.

Gute Kennzahlen

Trotz des «riesigen Investitionsvolumens» konnte die Gesellschaft den Aktionären an der Generalversammlung am Freitagabend für das Geschäftsjahr 2017/18 erfreuliche Zahlen präsentieren. Die Aletsch Bahnen erwirtschafteten einen Gesamtertrag von 38,8 Mio. Franken, wobei der Verkehrsertrag 32,105 Mio. Franken und die Nebenerträge 6,753 Mio. Franken ausmachten.

Der Personalaufwand belief sich auf 15,654 Mio. Franken, was 40,3 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Der Betriebsaufwand steht mit gut 11 Mio. Franken zu Buche. Daraus resultiert ein Gesamtaufwand von 26,665 Mio. Franken.

Die Aletsch Bahnen AG weist ein Bruttobetriebsergebnis (EBITDA) in der Höhe von 12,193 Mio. Franken (31,4 Prozent) aus. Nach der Steuer- und Finanzrechnung verbleibt ein Cash-Flow von 10,706 Mio. Franken. Das gute Ergebnis erlaubte es, Abschreibungen in der Höhe von 10 Mio. Franken vorzunehmen.

Der Jahresgewinn beträgt 226'516 Franken. Der Verwaltungsrat der Bahnunternehmung beantragte der Aktionärsversdammlung die Ausschüttung einer Dividende von 5 Prozent.

Bildlegende: Im Bau. Die neue 10er-Gondelbahn von Fiesch auf die Fiescheralp.

fm

26. Oktober 2018, 17:00

