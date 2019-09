Bettmeralp verabschiedet vierbeinige Sommergäste

Die Kühe kamen am Sonntag von der Alp zurück. Dies geschah dieses Jahr früher als sonst. Grund: Schneemeldungen. Foto: rro

Die Kühe kommen dieses Jahr schweizweit früher von der Alp. Der Grund sind Schneemeldungen. Am Sonntag fand der Alpabzug auf der Bettmeralp statt.

Herbst beziehungsweise Spätsommer ist die Zeit der Alpabzüge. Kuh- und Schafherden ziehen wieder ins Tal. Dieses Jahr geschieht dies früher als sonst. Grund dafür ist der frühe Schnee.

Auch auf der Bettmeralp fand am Sonntag der Alpabzug. Impressionen findet ihr in der Bildstrecke. Doch warum werden die Kühe eigentlich geschmückt? Der Sommeraufenthalt auf den Alpen ist für das Tier nicht ganz ungefährlich. Sie könnten ein totes Kalb zur Welt bringen oder abstürzen. Falls ein solches Szenario einträfe, würde man die Tiere still vom Berg hinunterbringen. Wenn aber alles gut gegangen ist, schmücken die Bauern ihre Kühe und führen den traditionellen Alpabzug durch.

08. September 2019

