Alpinist stürzt am Matterhorn 300 Meter in die Tiefe

Beim Abstieg über den Hörnligrat ist am Montag ein britischer Alpinist am Matterhorn tödlich verunglückt. Ein Felsblock riss den Bergsteiger mit. Foto: zvg

Am frühen Montagmorgen verunglückte ein britischer Alpinist am Matterhorn tödlich. Seine beiden Begleiter konnten unverletzt geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben am frühen Montagmorgen gegen 2.40 Uhr auf einer Höhe von circa 3‘380 m ü. M. Die drei britischen Alpinisten befanden sich zu dieser Zeit angeseilt im Abstieg über den Hörnligrat.

Während des Abseilvorgangs löste sich ein Felsblock und riss einen der Alpinisten in die Tiefe. Er stürzte rund 300 Meter in die Ostwand ab und konnte nur noch tot geborgen werden. Die beiden Begleiter wurden in der Nacht von der Bergrettung Zermatt und der Air-Zermatt unverletzt geborgen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 24-jährigen britischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd / pan

03. Juni 2019, 15:35

