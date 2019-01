amo geht auf Tour 

Die allgemeine Musikschule Oberwallis amo will Oberwalliser Schülern die Welt der Instrumente näher bringen.

Vorstand, Schulleitung und Lehrpersonen der amo trafen sich am Samstag im Zeughaus in Brig zum gegenseitigen Gedankenaustausch. Im Mittelpunkt standen dabei die Harmonisierung der Walliser Musikschulen, die Organisationsentwicklung der Musikschule sowie die Qualitätssicherung im Unterricht. Gemäss amo-Präsident Philipp Matthias Bregy sei die Musikschule auf Kurs; was die Verantwortlichen gleich wörtlich nehmen.

Mit dem Projekt «amo on tour – eine Musikschule auf Reisen» will man vom 4. bis zum 15. Februar 2019 mit einem eigens hergerichteten Bus durchs Oberwallis fahren und an verschiedenen Primarschulen haltmachen. Mit im Gepäck wird man Instrumente zum Ausprobieren haben und die Lehrpersonen der amo sollen den Oberwalliser Schülern, von Susten bis Obergesteln, helfen, die Welt der Musikinstrumente zu entdecken.

wb

27. Januar 2019, 12:30

Artikel teilen