Angebot der Drogerie Brigger besteht weiter

Ende September wird Mathis Brigger in die Pension gehen und die Türen der Drogerie Brigger an der Belalpstrasse hinter sich schliessen. Das Angebot jedoch wird weiter geführt und zwar von der Apotheke Pfammatter an der Bahnhofstrasse in Brig.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich für mein Spezialsortiment eine Lösung gefunden habe und meine Kunden so weiterhin ihre gewohnten Produkte in der Apotheke Pfammatter beziehen können», freut sich Mathis Brigger.

Seit 1986 ist die Drogerie Brigger bekannt für ihr breites Phytotherapie-Angebot wie Teemischungen und Frischpflanzentinkturen basierend auf speziellen Rezepturen. Aber auch die technischen Drogerieartikel werden in der Apotheke Pfammatter ab Lager oder kurzfristig bestellbar erhältlich sein. Der Bedarf an Reformhausprodukten deckt das ebenfalls in Brig ansässige «zBioradiesli» ab. Die angestellte Drogistin der Drogerie Brigger wird weiterhin ihr Fachwissen ab Oktober in der Apotheke Pfammatter einsetzen können.

«Das besondere Phytotherapie-Sortiment der Drogerie Brigger passt perfekt in unser bereits bestehendes Angebot», ist Irina Pfammatter-Mammone, Inhaberin der Apotheke Pfammatter, überzeugt. Sie und Brigger werden eine nahtlose Weiterführung sicherstellen, damit die Kunden der Drogerie Brigger ab Oktober ihre Spezialprodukte mit individueller Beratung in der Apotheke Pfammatter an der Briger Bahnhofstrasse erhalten.

14. September 2018, 09:49

