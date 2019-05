Annelore Sarbach erhält Kulturpreis 2019 des Kantons Wallis

Die Schauspielerin Annelore Sarbach wird mit dem Kulturpreis 2019 des Kantons Wallis ausgezeichnet. Die Förderpreise gehen an drei junge Nachwuchstalente: die Historikerin Jasmina Cornut, den Tänzer Simon Crettol und den Musiker Andreas Zurbriggen aus Saas-Fee.

Der Kulturpreis des Kantons Wallis wurde 1980 ins Leben gerufen. Dieser Preis in Höhe von 20’000 Franken krönt eine bestätigte, anerkannte Laufbahn. Die diesjährige Preisträgerin heisst Annelore Sarbach. Die in Naters geborene Schauspielerin ist seit vielen Jahren in der Künstlerszene im deutschen Sprachraum tätig ist: Basel, Berlin, Bern, Bochum, München und Zürich. Mit selbst geschriebenen und inszenierten Theaterstücken lebt sie ihre Kreativität aber auch immer wieder im Wallis aus.

Die Förderpreise gehen gemäss Mitteilung an drei junge Nachwuchstalente: die Historikerin Jasmina Cornut, den Tänzer Simon Crettol und den Musiker Andreas Zurbriggen aus Saas-Fee. Der 33-jährige klassische Komponist und Musikjournalist komponiert für verschiedenste Besetzungen.

Der Spezialpreis wird den beiden Architektinnen Carole Pont und Céline Guibat des Büros Mijong verliehen. Die Preisübergabe wird im November 2019 im Oberwallis stattfinden.

