300 Teilnehmende am Westschweizer Apotheker-Kongress in Crans-Montana

Von Donnerstag bis Samstag fand in Crans-Montana die zweite Ausgabe des Westschweizer Apotheker-Kongresses pharmaMONTANA statt. Rund 300 Teilnehmende waren auf dem Hochplateau anwesend.

Gemäss Mitteilung standen während den drei Tagen diverse Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche an, wie zum Beispiel die Stellung der Apotheken in der Palliativmedizin, Neues aus der Alternativmedizin, Impfen in der Apotheke oder digitale Transformation im Gesundheitswesen.

Mit den steigenden Kosten im Gesundheitsbereich und der rasanten Entwicklung stiegen auch die beruflichen Anforderungen der Apotheker, heisst es in der Mitteilung weiter. Intensive Fortbildung sei die Konsequenz, da immer mehr Kompetenzen in Prävention, Diagnose und Behandlung verlangt würden.

Der Westschweizer Apotheker-Kongress pharmaMONTANA sieht sich als konkreten Beitrag, um die berufliche Kompetenz in der Romandie zu stärken.

pd/msu

29. September 2019, 10:02

