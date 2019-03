Raclette-Emoji? Apple und Co. lehnen Antrag ab

Journalisten der französischen Tageszeitung «Le Monde» haben kürzlich einen Antrag gestellt, um den Emoji-Katalog mit einem Raclette-Symbol zu erweitern. Die Tech-Konzerne Apple, Facebook, Microsoft und Facebook lehnten den Vorschlag jedoch ab. Begründung: zu unbekannt.

Fast jeder Smartphone-Nutzer verwendet inzwischen Emojis. Ein Fingerklick genügt, um mit einem der Bildchen die eigene Nachricht zu verkürzen oder Emotionen anzuzeigen. Der Emoji-Katalog zählt derzeit über 2500 Symbole. Tendenz steigend.

Ein Raclette-Emoji wird es vorläufig aber nicht geben. Wie «Le Nouvelliste» am Dienstag berichtete, ist die seriöse französische Tageszeitung «Le Monde» kürzlich mit einem entsprechenden Antrag gescheitert.

Tech-Konzeren entscheiden über Emojis

Demnach wollten die Journalisten aufzeigen, was es braucht, damit ein neues Symbol in den Emoji-Katalog aufgenommen wird. Als Versuchsobjekt diente dabei ein Symbol, dass den schmelzenden Käse in einer kleinen Pfanne zeigt. Das sogenannte Unicode-Konsortium, das für die weltweite Emoji-Standardisierung zuständig ist, lehnte den Antrag jedoch ab. Raclette sei ein zu unbekanntes Gericht, zu wenig international, um es in die Kategorie der Nahrungs-Symbole zu integrieren, lautete die Begründung.

Im Unicode-Konsortium sitzen vor allem US-amerikanische Tech-Konzerne wie Apple, Google, Facebook oder Microsoft.

pd/msu

05. März 2019, 16:45

