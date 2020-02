Auf dem Weg in die Berufswelt

Wie bereiten sich Jugendliche auf die Berufswahl vor? Anworten von der zehnten OS Gampel.

Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschule Gampel haben sich in den letzten Wochen intensiv mit der Berufswahl auseinandergesetzt. «Ohne die schulische Mithilfe zur Berufsfindung, wäre es für uns Jugendliche schwierig, einen passenden Beruf zu finden», sind die Schüler überzeugt.

Ein weiterer Schritt in die Berufswelt ist die Fachmesse Your Challenge, die gestern Dienstag in Martinach gestartet ist. Am Freitag besuchen die Oberwalliser Jugendlichen die Berufsmesse. Dort finden sie Informationen von Fachleuten, die die Berufswahl erleichtern sollen. «All diese Angaben unterstützen uns bei der Suche nach einer passenden Lehrstelle», so die jungen Gampjer. Was sie sonst noch über die Berufswahl denken sehen Sie im Video und in der Fotogalerie.

bra

12. Februar 2020, 07:30

Artikel teilen