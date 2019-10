Aufgepasst auf Einbrecher

Beim gemeinsamen Auftritt von Kantonspolizei und Stadtpolizei Brig-Glis gabs auch Einblicke in ein Fahrzeug der neusten Generation. Foto: Walliser Bote

Nach der Umstellung auf die Winterzeit ist bei Dämmerung besondere Vorsicht geboten: Einbrecher nutzen die Gunst der Stunde vor dem Eintreffen der Hausbewohner. Die Kantonspolizei und die Stadtpolizei Brig-Glis haben deshalb heute gemeinsame Sache gemacht, um die Bevölkerung auf die Gefahren hinzuweisen.

Die Polizei hielt dazu an, gewisse Vorsichtsmassnahmen einzuhalten, um nicht Opfer eines Einbruchs zu werden. Dazu verteilten die Polizisten Flyer an die Passanten im Simplon Center in Glis. «Wir möchten die Bevölkerung vor Dämmerungseinbrüchen sensibilisieren», sagte Mathias Volken, Mediensprecher der Kantonspolizei. Es ist statistisch erwiesen, dass rund 70 Prozent aller Einbrüche tagsüber geschehen. Oder eben bei Dämmerung, weil die Bewohner noch nicht zu Hause angekommen sind.

Abschreckende Wirkung

Als wichtigste Vorsichtsmassnahme gilt, sämtliche Türen und Fenster in der Wohnung zu schliessen: «Auch ein gekipptes Fenster ist für Einbrecher ein offenes Fenster», erklärt Volken. Speziell bei Dämmerung sei es zudem wichtig, mit Licht seine Anwesenheit vorzutäuschen: «Dies schreckt die Einbrecher ab.»

Weiter gilt zu beachten, Wertsachen wie Schmuck oder Bargeld an einem sicheren Ort und nicht in der Schublade im Schlafzimmer aufzubewahren. Gemäss Pascal Kronig, Kommandant der Stadtpolizei Brig-Glis, ist der gute Austausch zwischen Nachbarn wichtig, um gegen Einbrüche vorzubeugen: «Verdächtige Wahrnehmungen sollen umgehend der Polizei gemeldet werden.»

zum

28. Oktober 2019, 20:39

Artikel teilen