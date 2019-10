Ausbau technische Lehrwerkstätte in Sitten

Um- und Ausbau: 23 neue Schulzimmer, zwei Labors, ein Schulrestaurant, vier Lehrerzimmer, Materialräume und elf Werkstätten für die Lehrwerkstätte für Berufe der Industrie und Technik EPTM in Sitten. Foto: zvg

Um den Anforderungen der Berufsbildung zu entsprechen, wurden an der Ecole professionnelle technique et des métiers (EPTM) im ehemaligen Swisscom-Gebäude in Sitten umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. Im Beisein der Staatsräte Jacques Melly und Christophe Darbellay wurden die neuen Infrastrukturen offiziell eingeweiht.

Wie die Verantwortlichen beim Kanton am Dienstag mitteilten, verfügt der Campus EPTM neuerdings nicht nur über 23 neue Schulzimmer und zwei Labors, sondern auch über ein Schulrestaurant, vier Lehrerzimmer und Materialräume sowie elf Werkstätten für die Berufe der Elektro- und Malerbranche, Mechanik, Automechanik und Carrosseriespenglerei.

Die Gesamtkosten des Projekts betrügen 24,75 Millionen Franken und würden vom Staat Wallis (22,275 Millionen Franken) und der Gemeinde Sitten (2,475 Millionen Franken) getragen. Die Berufsverbände und der kantonale Berufsbildungsfonds hätten die Einrichtung der Werkstätten mit circa 600’000 Franken mitfinanziert.

Die im Januar 2016 begonnenen Aus- und Umbauarbeiten des Campus EPTM dauerten drei Jahre und wurden vor Kurzem mit der Übergabe der Infrastrukturen an die Lernenden für das Schuljahr 2019/20 abgeschlossen. Mit dem Ausbau seien die Infrastrukturprobleme für die überbetrieblichen Kurse (ÜK) der Berufe der Industrie und Technik «dauerhaft gelöst» worden. Die grösste Herausforderung habe darin bestanden, die Arbeiten am Hauptgebäude durchzuführen und gleichzeitig den Unterricht aufrechtzuerhalten.

pd/tma

08. Oktober 2019, 19:28

