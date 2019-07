Klärchen (Myriam Mazzolini) trifft sich mit Jochen Most (Gabriel Zurbriggen). Foto: Walliser Bote

Auf der Freilichtbühne in Saas-Grund gelang am Donnerstagabend das Lustspiel «Der Fröhliche Weinberg» zur Premiere. Der bekannte Klassiker des deutschen Erfolgsautors Carl Zuckmayer. Es spielt in Rheinhessen im Herbst 1921.

Carl Zuckmayer zählt zu den wichtigsten deutschen Theaterautoren. Seine Stücke wie Der Hauptmann von Köpenick, Des Teufels General oder Der fröhliche Weinberg sind Klassiker. Und ein eben solcher Klassiker wird in Saas-Grund im historischen alten Dorf vor der gut 300 Zuschauer fassenden Bühne derzeit aufgeführt.

Die Premiere am Donnerstag war sehr gut besucht. Das Stück handelt vom verwitweten Weingutsbesitzer Jean Baptiste Gunderloch und seiner Tochter Klärchen. Diese ist mit Knuzius verlobt, den sie aber eigentlich gar nicht heiraten will: «Für die Lieb hat der kein Sinn... ausserdem schläft er immer gleich ein...». Viel lieber ist ihr Jochen Most, hervorragend gespielt vom einheimischen Schauspieler Gabriel Zurbriggen.

Profis und Laien

Die Hauptrollen im Stück sind nebst Zurbriggen mit deutschen Profis besetzt. Deren Zusammenwirken mit Saaser Laien stellte Regisseur Michael Klemm vor die wohl grösste Herausforderung. Klemm selbst spielt den Gunderloch, der seine Tochter im Hafen der Ehe sehen will. Erst dann erhält sie die lukrative Mitgift, die Hälfte seines Weinbergs...

Obwohl Klärchen, interpretiert von Myriam Mazzolini, sich Knuzius verpflichtet fühlt, nähert sie sich Most an. Dieser blüht in seiner ausdrucksstarken Rolle als Rheinschiffer auf. Er gibt sich leidenschaftlich, ist ein richtiger Heisssporn.

Das Lustspiel «Der fröhliche Weinberg» ist heute Freitag ab 20.30 Uhr zu sehen. Weitere Aufführungen sind am Samstag und am Sonntag. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 20.30 Uhr, sonntags um 16.00 Uhr. Das Theaterdorf öffnet um 18.00, bzw. 14.00 Uhr.

26. Juli 2019, 18:17

