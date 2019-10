Autowrack in Rottenbett gefunden

Suchaktion | Suche nach den seit den Unwettern im August 2019 in Chamoson vermissten Personen

Die Polizei hat im Rottenbett in der Nähe von Leytron ein Autowrack gefunden. Foto: Kantonspolizei Wallis

Gestern Sonntag hat die Kantonspolizei eine weitere Suchaktion nach den beiden, seit den Unwettern vom 11. August 2019 in Chamoson vermissten Personen durchgeführt. Dabei ist in der Rhone das Wrack eines Fahrzeugs gefunden worden.

Gemäss Polizeiangaben haben Spezialeinheiten der Kantonspolizei aufgrund der günstigen Wetterbedingungen und des niedrigen Wasserstands des Rottens eine «Hydrospeed-Suche» zwischen Chamoson und Leytron durchgeführt. Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr entdeckten die Agenten in der Nähe von Leytron, am linken Rhone-Ufer, ein Autowrack.

Das Gebiet wurde anschliessend abgesperrt, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu bergen und die notwendigen Untersuchungen durchzuführen. Das Wrack wurde von Agenten der Gendarmerie, der Kriminalpolizei sowie Mitarbeitern der Polizei-Garage der Kantonspolizei geborgen.

Gegenwärtig, so heisst es seitens der Polizei weiter, laufen die Ermittlungen, welche formal Klarheit über einen allfälligen Zusammenhang zwischen diesem Fund und dem Ereignis vom August 2019 in Chamoson ergeben soll.

pd / pan

14. Oktober 2019, 07:22

