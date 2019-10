Bahnersatz auf dem Streckennetz der MGBahn

In den kommenden Wochen kommt es auf dem Streckennetz der Matterhorn Gotthard Bahn aufgrund von Bautätigkeiten zu Totalsperrungen. Betroffen sind diverse Streckenabschnitte.

In den kommenden Wochen kommt es auf verschiedenen Abschnitten der Matterhorn Gotthard Bahn zu Totalsperrungen. Es verkehren in dieser Zeit Bahnersatzbusse. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung festhält, erlauben es diese Sperrungen, die erforderlichen Arbeiten effizient durchzuführen. So könnten unter anderem die Baumaschinen fortwährend genutzt werden und müssten nicht immer wieder neu zum Einsatzort transportiert werden. Zudem liessen sich die Lärmemissionen zeitlich beschränken.

Die grössten Projekte sind die Um- und Ausbauten an den Bahnhöfen Kalpetran, Biel und Obergesteln sowie in Tschamut in der Surselva. Auf den Abschnitten Kalpetran-St. Niklaus und Biel-Gluringen finden Arbeiten am Trassee statt.

Die Sperrungen auf den Bahnstreckenabschnitten fallen wie folgt aus:

Visp-St. Niklaus: Vom Montag, 14. Oktober Betriebsbeginn bis einschliesslich Sonntag, 3. November Betriebsschluss

Lax-Oberwald: Vom Montag, 14. Oktober Betriebsbeginn bis einschliesslich Sonntag, 10. November Betriebsschluss

Andermatt-Sedrun: Vom Montag, 14. Oktober Betriebsbeginn bis einschliesslich Sonntag, 3. November Betriebsschluss

Auf den genannten Streckenabschnitten verkehren Ersatzbusse gemäss Fahrplan.

Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass sich aufgrund der unvorhersehbaren Strassenverkehrslage die Einhaltung des Fahrplans sowie die Anschlüsse nicht durchgehend gewährleisten lassen. Reisenden wird daher empfohlen, einen ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen.

Für die Gornergrat Bahn gilt im November infolge von Bauarbeiten an den Gleisen ein reduzierter Fahrplan.

pd/wh

08. Oktober 2019, 09:44

