Ländlerabend eröffnete Grächner Beachevent

Beach Event Grächen. Mit dem traditionellen Ländlerabend wurde am Freitag die 18. Ausgabe eingeläutet. Foto: zvg

Auf dem Dorfplatz von Grächen wurde am Freitagabend der 18. Beachevent eröffnet. Für den musikalischen Startschuss sorgte die «Ländlerformation Jungärboozä». Rund 200 Besucher kamen gemäss Mitteilung der Organisatoren zusammen.

Ab Samstagmorgen wird der Fokus dann voll auf den Sport gelegt. 60 Teams werden am Wochenende um die begehrten Preise kämpfen. Erstmals werden die Teams in den zwei Kategorien #äräscht und #pläuschler antreten. Dies verspreche noch mehr Spass auf der einen Seite und hochwertigen Sport auf der anderen Seite, zeigen sich die Organisatoren in der Mitteilung überzeugt.

Musik steht auch am Samstagabend an. Zu hören sind neben den Oberwalliser Bands Sam Gruber und Vibez der nationale Star und mehrfache Swiss Music Award Gewinner Nemo.

pd/msu

10. August 2019, 09:25

