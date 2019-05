Beat Ruppen neu im swissolar-Vorstand

An der Generalversammlung des Schweizerischen Fachverbands für Sonnenenergie (swissolar), die am Freitag in Solothurn stattfand, wurde Beat Ruppen in den Vorstand gewählt.

Erstmals ist das Wallis somit im Vorstand des Fachverbands vertreten. Gemäss Mitteilung sei der Zeitpunkt für eine Walliser Vertretung im Fachverband gut gewählt, um die kürzlich veröffentlichte Vision über die Energiestrategie bis zum Jahr 2060 zu unterstützen.

Beat Ruppen ist Gründungsmitglied der winsun AG mit Sitz in Steg und arbeitet seit Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Somit ist er gemäss Mitteilung auch mit dem Potenzial der erneuerbaren Energien bekannt. Über seine Wahl zeigte sich Ruppen hocherfreut: «Ich freue mich, mich künftig bei swissolar zu engagieren und die Zukunft der Solarenergie zu stärken.»

Als seine Hauptaufgabe erachte er es, die Bevölkerung für die Energieversorgung aus erneuerbaren und einheimischen Energien zu motivieren und zu sensibilisieren. Swissolar vertritt nach eigenen Aussagen die Interessen von rund 700 Verbandsmitgliedern mit rund 6000 Arbeitsplätzen. Der Verband setzt sich primär für die Zunahme der Solarenergienutzung in der Schweiz ein.

pd / pan

11. Mai 2019, 09:34

Artikel teilen