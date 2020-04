Beginn der Reparaturarbeiten im Schallbergtunnel

Am Dienstag beginnen die Reparaturarbeiten im Schallbergtunnel. Foto: zvg

Nach Ostern beginnen im Schallberg­tunnel die Arbeiten zur defini­tiven Reparatur der Schäden, die beim letzt­jährigen Car­brand ent­standen sind. Bis etwa Mitte Juli wird der Ver­kehr lokal ein­spurig geführt.

Im Schallberg­tunnel hat der Brand eines Reise­cars 2019 diverse Schä­den an der Tunnel­infra­struktur ver­ursacht. Der Betrieb des Tunnels wurde in der Folge durch ver­schiedene pro­vi­so­ri­sche Mass­nahmen sichergestellt.

Nun folgt die definitive Wieder­herstellung des beschädigten Gewölbes und der elektro­mechanischen Ein­richtung, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 14. April, und dauern bis etwa Ende Juli. Der Tunnel bleibt wäh­rend der Instand­setzung befahr­bar. In einer ersten Phase erfolgt bis etwa Mitte Juli die bau­liche Instand­setzung. Der Ver­kehr wird dabei ein­spurig an der Baustelle vorbei­geführt. Die Regelung erfolgt tags­über von Hand, nachts mit einer Ampelanlage.

Danach sind noch während rund drei Wochen Arbeiten an der Betriebs- und Sicherheits­anlage vorgesehen. In dieser Phase wird tags­über der Ver­kehr wieder auf zwei Spuren durch den Tunnel rollen können. Nachts hingegen wird eine ein­spurige Verkehrsführung er­forderlich sein./wh

08. April 2020, 08:33

