Belalp Bahnen: Michel Berchtold als neuer VR-Präsident nominiert

Michel Berchtold wurde vom Verwaltungsrat der Belalp Bahnen AG zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats nominiert. Er soll im Hinblick auf die Generalversammlung im Herbst das Amt des scheidenden VR-Präsidenten Klaus Zurschmitten antreten, der nach zwölfjähriger Führung zurücktritt.

Wie die Belalp Bahnen in einer Mitteilung schreiben, bringe Berchtold nebst seiner langjährigen Führungserfahrung bei der SBB AG auch fundierte Kenntnisse aus verschiedenen Verwaltungsratsmandaten innerhalb der ÖV-Branche mit. Als SBB-Topkadermitglied zeichnet sich Berchtold aktuell für die Gesamtperformance, Entwicklung sowie die Wettbewerbsfähigkeit der SBB-Regionen Nordwestschweiz und Espace Mittelland inkl. des Kantons Luzern verantwortlich.

Der 52-Jährige studierte an der Universität Bern Betriebswirtschaft. Er absolvierte diverse Managementprogramme an der Universität Insead in Fontainebleu sowie auch ein Executive MBA an der HSG St. Gallen. Der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern lebt in Thun und verbringt gemäss Mitteilung einen grossen Teil seiner Freizeit in der Natur im Wallis.

Ebenfalls als neuer Verwaltungsrat und Nachfolger von Louis Schmid wurde Kilian Eyholzer nominiert. Seit 2017 arbeitet der 45-Jährige für die Victorinox AG in Schwyz als Director Global eCommerce. Eyholzer ist in Birgisch aufgewachsen, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er lebe in Merlischachen (SZ) und verbringe mit seiner Familie die Freizeit oft in ihrer Ferienwohnung in Blatten, schreiben die Belalp Bahnen.

pd/msu

06. Mai 2019, 18:47

