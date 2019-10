Bereit für den Einstieg ins Berufsleben

Staatsrat Roberto Schmidt hat die 97 Lernenden und Praktikanten der Kantonsverwaltung, die erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen haben, am Montag feierlich verabschiedet.

In diesem Sommer haben 97 Jugendliche in der Kantonalen Verwaltung ihre Berufsausbildung abgeschlossen. Es handelt sich um 60 Lernende, 31 Praktikanten der Berufsmaturität Wirtschaft BM-W und sechs Praktikanten der Berufsfachschule Wallis EMVs. Unter den neuen Berufsfachleuten befinden sich die verschiedensten Berufsgruppen: Automobilfachmann, Automobilmechatroniker, Büroassistent, Chemielaborant, Fachmann Betriebsunterhalt, Hauswirtschaftspraktiker, Fachmann Information und Dokumentation, Gärtner, Informatiker, Informatikpraktiker, Kaufmann, Küchenangestellter, Landwirt, Mediamatiker, Obstfachmann, Unterhaltspraktiker und Weintechnologe.

Am Montag nun verabschiedeten Staatsrat Roberto Schmidt und der Dienstchef der Dienststelle für Personalmanagement Gilbert Briand in Siders die ehemaligen Lernenden und Praktikanten der Kantonsverwaltung. In seiner Botschaft gab der Staatsrat den frischgebackenen Berufsleuten den Schlüssel für eine erfolgreiche Berufslaufbahn mit auf den Weg.

Zur bestandenen Ausbildung erhielten sie von Schmidt ferner eine Anerkennung überreicht. Es gab ausserdem Spezialpreise für Bestnoten. Den besten Abschluss bei den Lernenden erreichten Julien Grange (Kaufmann) sowie Diego Gruber (Landwirt). Jenen bei den BM-W-Praktikanten erzielte Michaela Rubin. Den besten Abschluss als EMVs-Praktikant machte Aurélien Rithner (Elektroniker).

