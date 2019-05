Fünf Prozent mehr Ersteintritte als im Vorjahr

Die Walliser Bergbahnen (WBB) weisen eine positive Bilanz für das Wintergeschäft 2018/19 vor. Obwohl die Ersteintritte immer noch hinter den historisch besten Ergebnissen zurückbleiben, nahmen sie in den letzten zwei Winter zu.

Wie die Walliser Bergbahnen in einer Mitteilung schreiben, haben sich die Umsätze während den Feiertagen zum Jahreswechsel positiv entwickelt. Die Bergbahngesellschaften hätten einen sehr positiven Saisonstart verzeichnet. In den folgenden Wochen habe sich dieser Trend mit sehr guten Besucherzahlen während der Schulferien zwischen Februar und März fortgesetzt. Trotz eines außergewöhnlichen Wärmeeinbruches im Februar und der späten Osterzeit hätten die Skifahrer bis Ende Saison von «ausgezeichneten Bedingungen» profitieren können.

Schlussendlich konnten die Ersteintritte gemäss Mitteilung seit Anfang der Saison um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Winter nahmen die Ersteintritte um neun Prozent zu.

WBB-Präsident Berno Stoffel lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Die Tendenz in der Branche ist positiv. Die Bergbahnunternehmen brauchen mehrere gute Geschäftsjahre, um genug Cash-Flow für die anstehenden zukünftigen Investitionen zu erzielen. 2018 mussten wenige Bahnanlagen erneuert werden. 2019 und 2020 sind mehrere Projekte geplant.» Neue Bahnanlagen seien entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland zu erhalten.

WBB forderen effizientere Zugangswege

Um die Zunahme der Tagesgäste zu fördern, sei es sehr wichtig, über effiziente Zugangswege in die Skigebiete zu verfügen, halten die WBB fest. In diesem Zusammenhang seien die langen Staus auf der Autobahn A9 zwischen Martinach und Lausanne sowie die Probleme der Kommunikation beim Autoverlad am Lötschbergtunnel problematisch. Der Vorstand der Walliser Bergbahnen will sich deshalb mit dem Kanton und der BLS AG in Verbindung setzen, um nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.

pd/msu

02. Mai 2019, 12:35

Artikel teilen