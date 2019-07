Erner «BerglandHof» für Prix Montagne 2019 nominiert

Grosse Ehre. Der «BerglandHof» in Ernen kämpft mit fünf weiteren Projekten aus der Schweiz um den Prix Montagne 2019. Am 4. September steht der Sieger fest. Foto: zvg

Der Erner «BerglandHof» ist gemeinsam mit fünf weiteren Projekten für den Prix Montagne 2019 nominiert. Der Preis wird jährlich von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) sowie der Schweizer Berghilfe verliehen und ist mit 40'000 Franken dotiert.

«Dieses Jahr wurden 56 Projekte eingereicht – so viele wie noch nie in der Geschichte des Prix Montagne, der 2011 lanciert wurde», lässt sich der Jurypräsident und ehemalige Skirennfahrer Bernhard Russi in einer Mitteilung zitieren. «Wir haben sechs Projekte aus unterschiedlichen Branchen und Sprachregionen nominiert, die einen grossen Beitrag zur Entwicklung ihrer Region leisten».

Agrotourismusbetrieb mit Generationenhaus

Der BerglandHof in Ernen ist einer der Nominierten. Er verbindet einen Landwirtschafts- und Hotelbetrieb mit einem Generationenhaus. Nach dem alten Prinzip einer Gutsgemeinschaft beteiligt sich jeder an den anfallenden Arbeiten und erhält dort Hilfe, wo er alleine nicht weiterkommt.

Online-Abstimmung um den Publikumspreis

Erneut haben die nominierten Projekte die Chance, einen zusätzlichen Preis zu gewinnen. Der mit 20’000 Franken dotierte Publikumspreis Prix Montagne wird von der Schweizerischen Mobiliar gestiftet. Auf der Webseite der Schweizer Berghilfe kann man dem persönlichen Lieblingsprojekt ab sofort seine Stimme geben. Die Online-Abstimmung läuft bis zum 22. August um Mitternacht.

Der Publikumspreis wird zusammen mit dem Jurypreis am Mittwoch, 4. September 2019 im Eventforum Bern verliehen.

pd/msu

16. Juli 2019, 09:23

