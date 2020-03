Keine öffentliche Aufbahrungen mehr

Die besondere Lage der Coronavirus-Pandemie wirkt sich auch stark auf die Bestattungskultur aus. Es gibt keine öffentlichen Aufbahrungen mehr. Trauerfeiern finden im engsten Familienkreis statt.

Kanton und Bund haben aufgrund der erklärten aussergewöhnlichen Lage einschneidende Massnahmen erlassen. Diese wirken sich auch auf die Bestattungskultur aus. Wie die Bestattungsunternehmen im Oberwallis übereinstimmend erklären, halte man sich an diese Richtlinien. Zum Schutz der Trauerfamilien, der Angehörigen und aus Solidarität und Verantwortung gegenüber der Mitmenschen seien jedoch einige Vorkehrungen getroffen worden.

So werden vorübergehend keine öffentlichen Aufbahrungen mehr durchgeführt - sei es in öffentlichen Kapellen oder in den Aufbahrungsräumen der Bestattungsdienste. Dennoch hätten Trauerfamilien genügend Zeit, sich von den Verstorbenen in aller Ruhe zu verabschieden.

Ferner finden Trauerfeiern im engsten Familienkreis in den jeweiligen Pfarrkirchen der Wohngemeinden statt. Es dürfen nicht mehr als 50 Personen anwesend sein. Die Trauerfamilie entscheidet, wer teilnehmen darf. Personen, welche den Risikogruppen angehören, sollten nicht an den Trauerfeiern teilnehmen.

17. März 2020, 15:25

