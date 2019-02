Spanischer Generalkonsul im Wallis

Der spanische Generalkonsul in Genf, Carlos de Lojendio, besuchte am Dienstag das Wallis. Staatsratspräsidentin Esther Waeber Kalbermatten und Vizekanzlerin Monique Albrecht haben den Diplomaten im Regierungsgebäude in Sitten offiziell empfangen.

Die Schweiz und das Königreich Spanien pflegten in vielen Bereichen gute Beziehungen und politische Kontakte, so die Verantwortlichen des Kantons in einer Medienmitteilung. Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten erinnerte anlässlich des offiziellen Empfangs de Lojendios an die langjährigen bilateralen Beziehungen der beiden Länder. Sie begrüsste überdies, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Spanier Einbürgerungsgesuche gestellt haben. Die Einwanderung stand auch im Mittelpunkt der Ausführungen des spanischen Generalkonsuls, dessen Zuständigkeit sich auf die Kantone Wallis, Waadt und Genf erstreckt.

pd/tma

05. Februar 2019, 15:53

Artikel teilen