Bischof lehnt Beihilfe zum Suizid ab

Bischof Jean-Marie Lovey an der Pressekonferenz Foto: Nouvelliste/Sacha Bittel

Der Walliser Bischof lud mit anderen Vertretern heute zur Pressekonferenz. Das Thema: Sterbehilfe. So respektiert die Kirche die begleitete Sterbehilfe, sie will sie aber nicht gutheissen.

Geht es um die begleitete Sterbehilfe, ist die Sicht der Kirche glasklar: «Die Beihilfe zum Suizid ist ein schwerer Angriff auf das Leben des Menschen, das die christliche Botschaft von seiner Empfängnis bis zum natürlichen Tod schützen will», sagte Bischof Jean-Marie Lovey an der Pressekonferenz am Donnerstagmorgen in Sitten.

Neben dem Bischof nahmen an der Pressekonferenz auch Mitglieder der Ethikkommission, Pfarrer Paul Martone oder ein Leiter eines Alterheimes teil. Die Medieneinladung erfolgte unter anderem auch im Hinblick auf die Maisession im Grossen Rat. Dort wird zur Debatte stehen, ob die Sterbehilfe gesetzlich verankert werden soll.

28. Februar 2019

