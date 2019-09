Gemeinde Bitsch sagt zweimal deutlich Ja

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bitsch äusserten sich am Wochenende zu zwei kommunalen Angelegenheiten. Beide wurde mit deutlichem Mehr angenommen. Den Anträgen der Gemeindeverwaltung wurde damit Folge geleistet.

Zum einen ging es um den Umzug der Kindertagesstätte (Kita) «Gletscherfloh». Weil im Schulhaus mehr Platz für die obligatorische Schule beansprucht wird, galt es eine neue Lösung zu suchen. Diese fand man in der Überbauung Kastanienhof, wo man im Erdgeschoss nun neue Räume beziehen kann. Es werden dort künftig 240m2 zur Verfügung stehen. Dem Antrag der Gemeindeverwaltung wurde mit 298 Ja zu 83 Nein stattgegeben.

Beim zweiten Geschäft ging es um die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung. Hier entschied sich die Gemeinde für einen Anschluss an das Versorgungsnetz von Naters. Das Verdikt war hier mit 305 Ja zu 78 Nein noch klarer. Das bedeutet, dass nun in zwei Ausbauetappen der Anschluss an das Natischer Versorgungsnetz realisiert wird. In die Verbindung werden in den kommenden zwei Jahren 1,5 Millionen Franken investiert.

