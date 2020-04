Zusätzliche Verbindungen zwischen Brig und Domodossola

Coronakrise | BLS passt Fahrplan weiter an

Das Bahnunternehmen BLS passt im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus seinen Fahrplan punktuell weiter an. Die Anpassungen betreffen drei Regionen und sind mit der Systemführerin SBB abgesprochen.

Ab dem 6. April bietet die BLS werktags zwischen Brig und Domodossola am Morgen und Abend zusätzliche Verbindungen an. Das Angebot ist für Pendler gedacht und hat zum Ziel, dass diese die Abstandsregeln besser einhalten können, wie das Bahnunternehmen am Freitag mitteilte.

Die Züge sind die wichtigste Verbindung für italienische Grenzgänger in der Region. Seit Mitte März besteht auf Anordnung der italienischen Behörden und des Kantons Wallis ein Minimalangebot am Morgen und am Abend.

Weiter verkehrt die S7 ab kommendem Montag wochentags und vereinzelt am Wochenende wieder zwischen Huttwil und Langenthal. Damit sollen die Anschlüsse in Langenthal Richtung Bern verbessert werden.

Weiter ausgedünnt wird das Angebot der Nachtzüge am Freitag- und Samstagabend auf der Strecke Bern-Biel. Diese werden ab dem 11. April vorderhand eingestellt. Es handelt sich um folgende Verbindungen: Biel ab 00.26 - Bern an 00.52 / Bern ab 01.12 - Biel an 01.43.

03. April 2020, 13:30

