Am Freitag 15. November 2019 fand die Gründungsveranstaltung des Unternehmerteams Vispa von Business Network International (BNI) statt.

Area Director Michael Lauener und Partnerdirektor Mario Mammone luden zur Gründungsveranstaltung des BNI-Unternehmerteams Vispa in Visp ein. Über 90 Unternehmer aus der Region folgten der Einladung und trafen sich morgens um Viertel nach sechs im Kulturzentrum La Poste in Visp.

«Wer gibt, gewinnt»

So lautet das Motto des internationalen BNI-Netzwerks. Um in ein Unternehmerteam aufgenommen zu werden, muss eine Bewerbung mit Referenzen eingereicht werden. Jedes Mitglied repräsentiert ein anderes Fachgebiet. Die Unternehmerinnen und Unternehmer treffen sich wöchentlich, um einander qualifizierte Geschäftsempfehlungen zu geben und Aufträge zu verschaffen. Wenn Unternehmer solche Empfehlungen nicht nur durch Zufall erhalten möchten, braucht es dazu ein System. «Erzählt mir beispielsweise mein Nachbar von seiner kaputten Waschmaschine, schlage ich ihm den Sanitärinstallateur aus meinem Unternehmerteam vor. Beim nächsten Meeting empfehle ich dem Sanitärinstallateur, meinen Nachbarn zu kontaktieren», erklärt Partnerdirektor Mario Mammone. Das Unternehmerteam protokolliert die jeweiligen Empfehlungen und den daraus generierten Umsatz. So kann jederzeit überprüft werden, wie viel Mehrumsatz durch das Team generiert wurde und wie aktiv die Geschäftspartner sind.

Im Gegensatz zu anderen Business-Netzwerken geht es bei BNI weniger um den sozialen Aspekt, als vielmehr um das Generieren von Aufträgen und mehr Umsatz. Das BNI-Unternehmerteam Vispa will mit qualitativ guten Firmen weiterwachsen, seinen Umsatz stetig steigern sowie überregionale aber auch regionale BNI-Kontakte pflegen», erklärt Chapterdirektor Stefan Diezig auf die Frage, was die kurz- und mittelfristigen Ziele des Unternehmerteams Vispa sind.

Derzeit sind 23 Unternehmerinnen und Unternehmer dem Team Vispa angeschlossen. Das Führungsteam besteht aus Chapterdirektor Stefan Diezig, Schatzmeister Felix Amacker sowie Mitgliederkoordinator Christian Andenmatten. Die Treffen finden jeden Freitagmorgen ab 06.30 Uhr im Bildungshaus St. Jodernheim statt. Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region sind herzlich eingeladen, unverbindlich an einem Treffen teilzunehmen: www.bni.swiss

Über BNI

BNI® steht für Business Network International und wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner gegründet. BNI ist weltweit auf allen Kontinenten präsent und seit 2005 in der Schweiz aktiv. Im Unterschied zu Service-Clubs visiert BNI folgendes Ziel an: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Netzwerkplattform zählen: Effiziente Organisation, erfolgsorientierte Leitlinien, Orientierung an messbaren Ergebnissen, professionelles Schulungs- und Marketingmaterial, Exklusivität des Fachgebiets pro Unternehmergruppe, Provisionsfreiheit und jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung.

pd / zen

26. November 2019, 11:41

