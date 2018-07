Bootsunglück fordert Todesopfer in St. Gingolph

Am Dienstagnachmittag ist auf dem Genfersee in der Nähe eines Pontons bei St. Gingolph ein Boot gekentert. Eine Person verlor dabei ihr Leben.

Drei Personen waren am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf dem Genfersee am Fischen. Aus derzeit ungeklärten Gründen kenterte ihr Boot in der Nähe eines Schwimmkörpers, wobei alle ins Wasser fielen.

Zwei der Gekenterten konnten an Land zurückschwimmen. Der dritte Mann ertrank jedoch im See. Er wurde später von Rettungstauchern geborgen. Die eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 74-jährigen Walliser mit Wohnsitz im Mittelwallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

17. Juli 2018, 19:27

