Brand in einem Häuserblock

Am Freitagabend hat es in Naters in einem Häuserblock gebrannt. Das Feuer brach in einer Wohnung im 6. Stock aus. Auf den Bildern eines Leserreporters waren Rauchschwaden zu sehen, die aus der Wohnung traten. Die Feuerwehr war vor Ort. Verletzte gab es keine.

Die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs in der Wohnung aufhielten, wurden anschliessend zur Kontrolle ins Spital gebracht. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

sr

14. März 2020, 09:16

