Brassband Valaisia brilliert in England

Die Unterwalliser Brassband Valaisia hat am Wochenende an den British Open in Birmingham den hervorragenden 2. Platz erreicht und damit einen weiteren Beweis ihres hohen Könnens abgeliefert. Der Sieg ging an eine Band aus Wales.

Das British Open gilt als der weltweit wichtigste Brassband Wettbewerb. Die Brassband Valaisia war dazu als Siegerin der letztjährigen Auflage eingeladen worden. Als aktuelle Europameisterin wird die Band auch fürs nächste Jahr wieder eine Einladung nach Birmingham erhalten.

Die von Arsène Duc geleitete Brassband Valaisia hat als nächsten Höhepunkt den Schweizerischen Brassband-Wettbewerb in Montreux auf dem Programm. Die Unterwalliser haben dort im November ihren Titel zu verteidigen.

Die Walliser wurden vor Ort von rund 100 mitgereisten Supportern unterstützt. Der bekannteste war Staatsrat Roberto Schmidt.

11. September 2018, 17:00

