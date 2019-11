Bratsch kann wieder backen

Reger Betrieb in der Brader Backstuben Foto: zvg

Früh am Samstagmorgen startete der erste Brader Backtag mit dem neuen Ofen. 140 Roggenbrote wurden nach traditioneller Art gebacken, Foto: zvg

Am Samstagmorgen wurden im neuen Ofen erstmals wieder Roggenbrote gebacken.

Früh am Samstagmorgen startete der erste Brader Backtag mit dem neuen Ofen. 140 Roggenbrote wurden nach traditioneller Art gebacken, das Rezept seit Generationen überliefert. «Der alte Ofen war sanierungsbedürftig, vor drei Jahren haben wir beschlossen, einen neuen zu bauen», sagte Peter Schnyder, Burgerverwalter von Gampel-Bratsch.

Ofenbauer André Imboden hat den Ofen in den letzten sechs Monaten geplant und konstruiert, unterstützt von freiwilligen Helfern. «Es war keine alltägliche, dafür eine anspruchsvolle Arbeit. Mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden», so Imboden. Rund 90’000 Franken wurden in den neuen Ofen investiert. Die Brader Backtage erfreuen sich grosser Beliebtheit.

Die Zahl der Teilnehmenden hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Offiziell starten diese am 25. Dezember. Mit dem heutigen Testlauf zeigte sich Burgerverwalter Schnyder zufrieden: «Alles lief wie geplant.»

30. November 2019, 13:39

