Briger lassen Tannenbaum einfliegen

Am Mittwoch erfolgte per Helikopter der Transport des Tannenbaums, der auch in diesem Jahr wieder den Sebastiansplatz schmücken wird. (Screenshot) Foto: zvg

Die Weihnachtszeit rückt immer näher. Ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass auf dem Briger Sebastiansplatz wiederum eine grosse Tanne zu stehen kommt. Am Mittwoch erfolgte der Transport.

Am Mittwochnachmittag war über Brig ein besonderer Helikopterflug zu beobachten. Eingeflogen wurde die grosse Tanne, die in der kommenden Weihnachtszeit wieder den Sebastiansplatz ziert. Nach der Verankerung des Baums am Mittwoch wird er in den nächsten Tag dekoriert. Erstmals erleuchtet wird er am 29. November.

Gemäss Mitteilung der Brig Simplon Tourismus AG wird auch heuer ein Wettbewerb zum Gewicht der Tanne ausgerichtet. Wer dem Gewicht am nächsten kommt, gewinnt eine kulinarische Dorfführung «Simpilär Dorfgeschichte» für sechs Personen.

Der Betrieb der Eisbahn St. Sebastian läuft ab Samstag.

wh

20. November 2019, 14:35

