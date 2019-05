Brig-Glis ist finanziell gut aufgestellt

Die Verwaltungsrechnung 2018 der Stadtgemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 416000 Franken. Das bei Aufwendungen von knapp 55 Millionen Franken. Der Cash Flow befindet sich mit 12.441 Millionen Franken gar auf Rekordhöhe.

«Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt», sagte am Montagmorgen Stadtpräsident Louis Ursprung im Schloss. Dies bei der Präsentation des Jahresabschlusses 2018. Die Stadtgemeinde hat Bruttoinvestitionen in der Höhe von 8.526 Franken getätigt, diese betrafen das Verwaltungs- wie auch das Finanzvermögen. «Der Chas Flow befindet sich gar auf Rekordhöhe», so Ursprung weiter. Die Verwaltungsrechnung weise eine Selbstfinanzierung von 12.441 Franken aus.

Pro-Kopf-Vermögen bei 1676 Franken

Das Fremdkapital ist von 35.716 auf knapp 26 Millionen Franken gesunken. Die mittel- und langfristigen Schulden nahmen um mehr als 7 Millionen ab und erreichten per Ende 2018 den Stand von 15.515 Millionen Franken. Das Pro-Kopf-Vermögen beläuft sich auf 1676 Franken, im Vorjahr war es bei 1161 Franken. «Die Finanzkennzahlen 2018 bestätigen die sehr gute Finanzlage der Stadtgemeinde», sagte Stadtpräsident Ursprung abschliessend.

Die Rechnung 2018 wird am 27. Mai anlässlich der ordentlichen Urversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Lesen Sie mehr zur finanziellen Situation und den getätigten Investionen der Stadtgemeinde Brig-Glis im «Walliser Boten» vom 14. Mai.

zum

13. Mai 2019, 10:48

Artikel teilen