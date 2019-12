Stabsübergabe in Visper Bringhen-Filiale

Wirtschaft | Jean-Pierre Bringhen übergibt das Zepter an Michael Lochmatter-Bringhen

Michael Lochmatter-Bringhen (Zweiter von rechts) übernimmt ab dem 1. Januar 2020 die Leitung des Mutterhauses der Bringhen AG in Visp. Weiter auf dem Bild: Claudia Petrig-Bringhen, Heilpädagogin und zuständig für strategische Projekte, Finanzchef Gerhard Bieler, Nicole Lochmatter-Bringhen, Leiterin Rechtdienst, und CEO Jean-Pierre Bringhen. (v.l) Foto: Walliser Bote

Jean-Pierre Bringhen, CEO der Bringhen Gruppe, gibt die Führung des Standortes Visp per Ende Jahr an Michael Lochmatter-Bringhen ab.

Die Stabsübergabe bezeichnete Jean-Pierre Bringhen am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz als «logischen Prozess, wenn man, wie ich, mit 63 Jahren sicherstellen will, dass das aufgebaute Familienunternehmen seine soziale und ökonomische Rolle auch in Zukunft unabhängig wahrnehmen kann».

Seine persönliche Zukunft sehe er unter anderem als Begleiter aller Standortleiter und mit etwas mehr Freizeit für sich. «Vor allem möchte ich die Bringhen Gruppe im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen als zuverlässiger Partner im Bau positionieren.»

Der neue Standortleiter in Visp heisst ab dem 1. Januar 2020 Michael Lochmatter-Bringhen. «Ich freue mich auf die Chance und die neue Herausforderung.»

Bedeutender Arbeitgeber für die Region

Die Bringhen Gruppe ist schweizweit an 14 Standorten präsent und zählt heute zirka 360 Angestellte. Am Standort Visp, dem Mutterhaus, arbeiten 51 Mitarbeiter und 7 Lehrlinge. Das 1959 gegründete Familienunternehmen spezialisiert sich auf die Bereiche Sanitär, Wand- und Bodenbeläge, Küchen sowie Baumaterial und Holz.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema morgen im «Walliser Bote».

msu

17. Dezember 2019, 13:20

Artikel teilen