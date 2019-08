Broschüre der DWFL stellt Fledermausarten im Wallis vor

Der Allgemeinheit sind Fledermäuse immer noch weitestgehend unbekannt. In einer Broschüre der DWFL wird nun über die «Tiere der Nacht» informiert. Foto: zvg

Fledermäuse sind immer noch weitgehend unbekannte Säugetiere. Die kantonale Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft (DWFL) will die Biologie der Tiere nun einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen und hat dazu eine Broschüre publiziert.

In der Schweiz werden insgesamt 30 Fledermausarten gezählt, 27 davon sind im Wallis heimisch. Die Tiere schätzen im Wallis gemäss Mitteilung der DWFL vor allem den Reichtum der Lebensräume und die darin in Scharen vorkommenden Insekten.

In der mehr als 20 Seiten umfassenden Broschüre mit dem Titel «Die Fledermäuse im Wallis» werden die wichtigsten im Wallis heimischen Fledermausarten sowie deren Lebensräume und Gewohnheiten vorgestellt. Unter anderem wird die Allgemeinheit über die Fähigkeit, sich mittels für das menschliche Gehör unhörbaren Schreien zu orientieren oder über deren Nutzen als Regulatoren von Insektenpopulationen informiert. Daneben werden aber auch auf die Gefahren eingegangen, die den empfindlichsten Arten drohen, und es werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

Die reich bebilderte Broschüre ist vom Verein «Fledermaus-Netzwerk Wallis» im Auftrag der DWFL verfasst worden. Präsentiert wird diese an der «Nacht der Fledermäuse» (Nuit des Chauves-souris), welche am 23. August in Fully stattfindet.

pd / pan

19. August 2019, 11:33

Artikel teilen